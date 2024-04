(Di mercoledì 24 aprile 2024) L`è la favorita per la Serie A 2024/2025. Le quote dei bookmaker non lasciano spazio apretazioni: la formazione nerazzurra, fresca...

Non è bastato il cambio d’allenatore per il Sassuolo , che nello scontro diretto del Bentegodi contro il Verona ha rimediato l’ennesima... (calciomercato)

Mai scherzare in Europa , specie quando di fronte hai un avversario alle corde, specie quando l`avversario in questione si chiama Liverpool .... (calciomercato)

Tennis, per i bookie Sinner a Roma da numero uno: a Madrid quote da titolo per Jannik - Vincere a Madrid per diventare numero uno a Roma I bookmaker credono nell’impresa di Jannik Sinner, che nel torneo spagnolo potrebbe sfruttare l’assenza di Novak Djokovic e recuperare punti decisivi ...napolimagazine

Bingo, canone di proroga tecnica: terminata l'udienza davanti alla Corte di Giustizia Europea - ROMA - Terminata l'udienza della Corte di giustizia dell'Unione Europea per la valutazione della compatibilità al diritto comunitario del ...agipronews

SERIE A - I bookie credono nel bis dell'Inter: dopo la seconda stella, nerazzurri in pole per un altro scudetto con Inzaghi - Come riporta AgiproNews, l'Inter è la favorita per la Serie A 2024/2025. Le quote dei bookmaker non lasciano spazio a interpretazioni: la formazione nerazzurra, fresca vincitrice dello scudetto numero ...napolimagazine