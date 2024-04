Dimarco | Inter - felici di averlo vinto oggi! Predestinato? Io zitto per troppo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Acerbi e Thuram regalano lo scudetto all’nel match contro il Milan. Su Sky Sport 24 dopo il derbyviene anche Federico. GIOIA – Dopo la vittoria nella Stracittadina milanese Federicodichiara: «Quando ci sono die peridi brutti bisogna dirsi le c ose in faccia, è quello che abbiamo fatto. Siamo cresciuti come gruppo e squadra. Siamo diventati una cosa unica insieme ai nostri tifosi e abbiamo coronato il sogno della seconda stella. Quando sono andato a Syon, con un infortunio grave, c’è stato un momento un po’ così così. Non sapevo se sarei potuto tornare a giocare al mio livello. Ho temuto di dover smettere perché non è stato un periodo facile. Poi da lì c’è stata la risalita, ho riconquistato l’e adesso sono qui a festeggiare la seconda stella insieme ai miei compagni e ...