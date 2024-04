Malatia Grazie Napoli - Ciccio Merolla live in piazza del Gesù

Dalla malaria al colera fino alla pandemia, l’Iss compie 90 anni - L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha celebrato i 90 anni dalla nascita alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il principale ente di ricerca per la salute pubblica in It ...ilgolfo24

Lotta all’epatite C in Sicilia, al via la campagna “Basta Pensarci” con screening veloci e gratuiti - Da oggi screening semplici, veloci e completamente gratuiti in tutti i laboratori pubblici e privati convenzionati e, per chi è positivo, un trattamento rapido con compresse da assumere per bocca nei ...blogsicilia

Palermo: Pigliacelli MVP del match contro il Parma (VIDEO) - ]]> Una malattia silenziosa che minaccia 20mila siciliani inconsapevoli della loro condizione. L’obiettivo quindi è quello di eliminare i rischi per la salute Grazie ad una diagnosi precoce. Parte con ...mondopalermo