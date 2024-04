"Stangata da 30 miliardi nel 2025". E l'Europa non c'entra

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 21 aprile 2024) La procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi che Bruxelles dovrebbe aprire nei confronti dell'Italia in estate ha già fatto scattare l'allarme: per adeguarsi al Patto di stabilità, secondo i calcoli degli esperti, il governo dovrà tagliare la spesa pubblica tra i 9 e i 10di euro...