Il Pontedera non va oltre il 2-2 con l’Olbia e si compica la vita in chiave playoff

(Di domenica 21 aprile 2024) Un brutto, forse il peggiore della stagione, non vail 2-2 casalingo contro un'Olbia retrocessa aritmeticamente in Serie D e si complica la possibilità di disputare in casa la prima gara dei play off (4 maggio). Granata svagati e leggeri già dopo 5', quando Fabbri di testa raccoglie un angolo di Catania, poi però, non senza la spintarella della dea fortuna, la squadra di Canzi trova il pari con un sinistro di Delpupo deviato da un difensore sardo e sempre prima del riposo riesca a ribaltare il punteggio con un cross di Ambrosini che prende una traiettoria imparabile per Van der Want. In avvio di ripresa è Catania con un destro ravvicinato a ristabilire un pari che all'Olbia non serve e che "costringe" il, scivolato all'ottavo posto, ad andare a vincere a Carrara domenica prossima, nell'ultimo match della ...

