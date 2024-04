Modello Vestager La strada europea contraria a Draghi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Margrethe, commissario europeo alla Concorrenza, pur essendo in scadenza di mandato resta un pezzo da novanta della Ue

Esperti, 'l'Ue crei un istituto per l'IA nella scienza' - Inoltre, l'efficacia di molti modelli di IA esistenti è considerata compromessa dalla qualità dei dati utilizzati per il loro addestramento. "Queste raccomandazioni - è il commento di Vestager - non ...ansa

Digitale, Vestager: “Le regole affossano l’innovazione È solo un vecchio cliché” - La Commissaria europea per la concorrenza: “Le leggi esistono per mitigare i rischi e aprire mercati chiusi. Così possiamo utilizzare la tecnologia a pieno regime e mobilitare gli investimenti pubblic ...corrierecomunicazioni

L’UE potrebbe COSTRINGERE Apple a rendere eliminabile un app STORICA - Il DMA imposto dalla Commissione europea sta travolgendo Apple ormai da diverse settimane. Il colosso è stato obbligato a diversi cambiamenti e a quanto pare s ...tecnoandroid