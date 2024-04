La Data di Uscita di Project Hail Mary - L’avventura Spaziale con Ryan Gosling Decolla nel 2026

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Amazon MGM Studios ha annunciato il decollo del” per il 20 marzo, basata sul romanzo di successo di Andy Weir. Il film, girato per IMAX, vedrànei panni di Ryland Grace, un insegnante trasformato in astronauta che si sveglia da un coma senza ricordare come sia arrivato su… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie