Carta d’identità elettronica - arrivano nuovi open day | come prenotare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tornano in diverse città italiane gliday per poter ottenere il rilascio delladi identità(Cie). Possono partecipare sia coloro che hanno in scadenza il vecchio documento sia coloro che lo devono fare ex novo, perché ancora in possesso della versionecea oppure perché necessitano di un duplicato, a causa di smarrimento o furto.day per ladi identitàSabato 20 e domenica 21 aprile, ma in alcuni casi anche domenica 5 maggio, tornano in varie città italiane gliday per il rilascio delladi identità, la cosiddetta Cie. Attenzione però: per ottenere il rilascio del documento in occasione di queste giornate aperte è necessario obbligatoriamente, fino ...