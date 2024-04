Monguzzi saluta Cantù dopo 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si dice spesso che nello sport non esista più l’attaccamento alla maglia, che le bandiere siano scomparse. Ci sono però le eccezioni come Dario. Il centrale, di anno in anno, è diventato capitano e uno dei simboli della formazione di volley di A2 della Pool Libertas. Per 19, sempre con il tre sulle spalle, inclusa questa stagione, ha vestito la maglia del club lombardo, impegnato con gli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia (domenica gara 2 contro Santa Croce). Caduto sul taraflex l’ultimo pallone di questa stagione, comunque vada,non lo raccoglierà. Lo lascerà lì, perché a volte è giusto lasciare andare le cose e dire basta quando è ora. Seppur a malincuore ha infatti deciso di ritirasi. A luglio spegnerà 40 candeline e nonostante si senta ancora in forma non continuerà più a ...