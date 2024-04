LIVE Paolini-Jabeur - WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA | serve un’impresa contro la tunisina

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Errani, incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024. Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Errani, incontro valevole per il primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2024. Secondo confronto in carriera tra le due azzurre, che vanno a caccia del pass per ... (sportface)