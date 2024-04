Appalti sui rifiuti | blitz della Finanza | indagati due manager di Sei Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Siena, 18 aprile 2024 – Le intercettazioni telefoniche avrebbero giocato un ruolo basilare nell’inchiesta "Leonida" condotta dalla guardia didi Reggio Emilia e arrivata nel cuore, fino a Siena. Preziose per ricostruire gli escamotage che sarebbero stati usati per far sì che le commesse venissero affidate ad ’Esa’ (Ecologia soluzione ambiente) delEnrico Benedetti, imprenditore di Bibbiano. Ma anche per capire quale fosse l’eventuale contropartita ricevuta da pubblici ufficiali e persone incaricate di pubblico servizio finite nell’inchiesta con numerosi. Dove cene di lusso, festini con escort e soggiorni in ville risulterebbero, stando ai riscontri degli investigatori, il prezzopresunta corruzione per far ottenere appunto ad ’Esa’ varie ...