Verso cinque giorni di sciopero dei giornalisti Rai Comitati di redazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Usigrai: L’Assemblea dei Cdr e dei fiduciari della Rai proclama a larghissima maggioranza (8 voti contrari e un astenuto) lo stato di agitazione e affida a Usigrai un pacchetto di 5di. L’Assemblea contesta la volontà di trasformare il Servizio Pubblico nel megafono dei partiti, e all’azienda gli accorpamenti di testate calati dall’alto che svuoterebbero Radio1 della sua vocazione all news, la mancata volontà di indire una selezione pubblica per sostituire gli oltre 100 colleghi usciti dalla Rai negli ultimi anni, il mancato rispetto degli accordi sindacali sugli organici nella Tgr, l’assenza di risorse per stabilizzare i precari che lavorano nelle reti, i tagli alle troupe e la disdetta da parte del vertice del premio di risultato. Il documento approvato: L’Assemblea dei Cdr e dei fiduciari della ...

L'attrice premio Oscar che compie oggi 56 anni ha girato una serie di titoli di culto, come dimostrano i film in streaming qui sotto. (comingsoon)

Un’altra edizione del Grande Fratello si è conclusa e diversi concorrenti potrebbero essere presenti in altri programmi TV. Come spesso capita la lente di ingrandimento continua a posarsi sui ... (anticipazionitv)

In vista di Milan-Inter , il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha stuzzica to gli avversari sui cinque derby vinti di fila Meno di dieci giorni al derby tra Milan e Inter del 22 aprile che ... (dailymilan)

Tacita presenta la gamma elettrica 2024 - Il marchio italiano pioniere nel settore delle moto elettriche lancia i modelli T-Race e T-Cruise in più versioni, per il fuoristrada e l'asfalto. Tra le moto presentate non mancano le Discanto, reduc ...gazzetta

Stato di agitazione in Rai, i giornalisti proclamano cinque giorni di sciopero dopo il comunicato in diretta - L'assemblea dei Cdr Rai ha approvato un documento in cui, in accordo con l'Usigrai, i giornalisti proclamano cinque giorni di sciopero ...fanpage

Amministratori pubblici: un’intimidazione al giorno, dagli incendi ai post sui social. Un caso su cinque in comuni sciolti per mafia - Ogni giorno un amministratore pubblico italiano viene aggredito o minacciato. Sono infatti 315 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza rivolti nel 2023 contro sindaci, assessori, consiglieri com ...ilfattoquotidiano