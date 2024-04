Perché l' Iran non si sente sconfitto

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se in Occidente si sottolineano gli insuccessi del regime degli ayatollah, Teheran rivendica un bilancio diametralmente opposto sul piano militare-tecnologico, economico e politicoSe in Occidente si sottolineano gli insuccessi del regime degli ayatollah, Teheran rivendica un bilancio diametralmente opposto sul piano militare-tecnologico, economico e politicoSe in Occidente si sottolineano gli insuccessi del regime degli ayatollah, Teheran rivendica un bilancio diametralmente opposto sul piano militare-tecnologico, economico e politico