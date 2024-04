Parliamo di foto | simboli e pasticci | una rassegna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una volta il gran Massimo Moratti, presidente y compañero, spinto dalla sua tifoseria terzomondista-vip, accarezzò da vicino l’idea di stampare sulla tessera della Beneamata non l’effigie di qualche suo divin puntero, ma quella del Comandante Che Guevara. Lo dissuasero, forse, uomini della statura politica di un Peppino Prisco. Quando si mescola la politica con le passionacce pop si fanno sempre. Ad esempio finisce che il giornale di riferimento dei tuoi tifosi stampi in prima la figu di Felipe Anderson, ma quello un minuto dopo dà buca alla Giuve e torna in Brasile, e non hai nemmeno il bravo Molinari a bloccare le rotative. O non fai in tempo a chiamare la tua nuova Alfa Romeo con un nome italiano che ti tocca fare marcia indietro per malinteso sovranismo e battezzarla Junior, che poi è pure il nome di un idolo eterno dell’altra squadra di Torino, quella ...