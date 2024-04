Eccellenza e Promozione Quote | cambia il regolamento Obbligatoria solo una in campo

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ilper i giovani in quota. Nella prossima stagione ci sarà l’obbligatorietà di schierare in, dal primo all’ultimo minuto, una sola quota (calciatore nato dal 1 gennaio 2005),in questi campionati. Questo quanto stabilito nella riunione del Consiglio direttivo del Comitato Toscana. La decisione è maturata a seguito delle direttive nazionali e di un sondaggio consultivo regionale fra le società, al fine di valutare l’orientamento, a cui ha preso parte circa il 90% dei club iscritti ai due campionati di riferimento. Da ricordare che in precedenza la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato che per i campionati 2024/2025 sarà una stagione di sperimentazione, per consentire a tutti i Comitati regionali una certa flessibilità per verificare le aspettative delle proprie società. Normative in ...

Calcio: Eccellenza. Domenica campionato fermo dopo la morte di Giani. Il Camaiore tornerà in campo a Fucecchio il 28 aprile - Il campionato di Eccellenza Toscana si ferma per una domenica in onore di Mattia Giani e per garantire la regolarità delle partite, con recupero previsto e calendario modificato.msn

Eccellenza Il cordoglio della Massese. Si rigioca il 28. Stop al campionato. Lutto per Mattia Giani - Novità, infine, sulle quote per il prossimo anno. Il comitato della Toscana ha deciso per la stagione sportiva 2024-2025 di mantenere l’obbligo di un solo calciatore nato nel 2005 nei campionati di ...lanazione

Pavia, si complica la rincorsa play off Magenta e Lazzate insidiano il 2° posto - La frenata con la Vergiatese ha riavvicinato le avversarie Domenica per gli azzurri c’è una trasferta delicata ...laprovinciapavese.gelocal