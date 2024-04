L’Europa offre ai 18enni oltre 35 mila biglietti per viaggiare gratuitamente in treno per il continente Ecco come partecipare

(Di martedì 16 aprile 2024) Migliaia di giovani, a partire da quest’estate, torneranno ainpergrazie al programma DiscoverEU. Lo fa sapere la Commissione europea che ha pubblicato l’invito a presentare le candidature entro martedì 30 aprile alle 12. Saranno 35.500 i pass disponibili. Il programma è rivolto esclusivamente ai giovani nati tra il primo luglio 2005 e il 30 giugno 2006. Per essere ammessi, i candidati devono essere cittadini o residenti di uno dei 27 Stati membri dell’Ue (comprese le sue regioni ultra periferiche) o in alternativa risiedere in uno dei paesi e territori d’mare associati all’Unione Europea. Ma tra i candidati ammissibili rientrano anche coloro che risiedono nei paesi terzi che fanno parte del programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, ...

Giornata esalta nte per le squadre italiane nelle Coppe Europee di Calcio : tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno ... (oasport)

Prima parte di seduta pesante per le Borse europee che si accodano ai forti cali subiti dai listini asiatici in mattinata e da Wall Street ieri. Milano cede l'1,7%, Parigi e Londra l'1,5% e ... (quotidiano)

Viva.com con Bancomat per facilitare i pagamenti nel retail - Le due realtà hanno siglato un accordo per espandere la portata del circuito di pagamento a nuove piattaforme e aree geografiche, consentendo una migliore efficienza in termini di costi.distribuzionemoderna.info

Padel: uno sport in crescita che sta conquistando il mondo - Combinando elementi di tennis e squash, il Padel offre un’esperienza unica ed emozionante per ... Da lì, il padel si è fatto strada in Europa e oltre, appassionando sempre più giocatori e fan con il ...oasport

Bonaccini si candida in Europa: in Regione voto anticipato in novembre - Oggi da Baruffi non ci sono state altre aperture rispetto alla data del 24 novembre 2024 per le elezioni in Emilia Romagna ...lapressa