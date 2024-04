Donnarumma | 'Critiche? Non è facile ma sono felice del percorso e di essere al PSG'

(Di martedì 16 aprile 2024) Il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi, dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Barcellona nella gara di ritorno...

Dopo la sconfitta intera 3-2 contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la stampa francese non ha lesinato critiche nei confronti del Psg. Nel mirino ci è finito ... (sportface)

Notte horror per il portiere della Nazionale italiana, colpevole in due dei tre gol del Barcellona nella gara di Champions. Il giudizio della stampa francese è pesantissimo (ilgiornale)

Donnarumma con il PSG giocherà la semifinale di Champions League con il Borussia Dortmund. Il portiere ha elogiato Luis Enrique e dopo la partita ha spiega to come para le critiche .Continua a leggere (fanpage)

Donnarumma: "felice di essere al psg" - Donnarumma si gode la qualificazione alle semifinali di Champions League, ma non dimentica le Critiche e i momenti difficili. "Non è assolutamente ...sportmediaset.mediaset

Barcellona-Psg, le probabili formazioni: novità in attacco nei francesi - Le probabili formazioni di Barcellona-Psg, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera ...tag24