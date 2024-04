(Di lunedì 15 aprile 2024) La segretaria Dem alla 'Stampa estera': "Con l'esecutivo di Giorgia Meloni collaborazione su politica estera ma, dalla salute al lavoro, è scontro sui fondamentali costituzionali". E annuncia: "Tessera 2024 dedicata a Berlinguer" Il"fortunatamente per l'Italia" non è. Parola della segretaria Dem Ellyintervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su

(Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una ... (periodicodaily)

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una ... (corrieretoscano)

Schlein: "Campo largo non è morto. Conte Avversario è il governo, spero non interessi solo me" - (Adnkronos) - Il Campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una all ...reggiotv

Elly Schlein, la segretaria Pd nella “porta segreta di Berlusconi” a Palazzo Grazioli - (LaPresse) Fuoriprogramma al termine della conferenza stampa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella sede ...stream24.ilsole24ore

Conte a Vibo per confermare il sostegno a Romeo: «Qui un progetto che ci soddisfa» – FOTO - Seconda tappa calabrese per il leader del Movimento 5 stelle dopo Corigliano Rossano. Nella sede locale ha incontrato associazioni e sindacati ...corrieredellacalabria