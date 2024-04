Cosa è successo a Luca Nardi | 5 match-point non sfruttati | l’infortunio e la sedia portata da Seyboth-Wild

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lo sport del Diavolo. Adriano Panatta non a caso aveva coniato questa definizione parlando del tennis e nel primo turno dell’ATP250 di Bucarest (Romania) trae il brasiliano Thiagosi è confermato in negativo per il giovane giocatore italiano. Unche sembrava indirizzato in favore del pesarese e decisamente intenso. Perso il primo set 6-3, mancando non poche opportunità di andare avanti di un break,è riuscito a trovare maggior consistenza al servizio e nel braccio di ferro del tie-break l’ha spuntata sul filo di lana sullo score di 7-5. L’inerzia della partita è cambiata e i colpi diavevano un peso diverso, al punto di portarlo avanti di un break nel set decisivo e di trovarsi nella condizione di chiudere. Sul 5-3 e servizio ...