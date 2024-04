“Si sono ammalati” Choc all’Isola dei Famosi | due naufraghi in pausa | l’annunci di Vladimir

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Isola dei2024: “Due concorrenti hanno il Covid”.o diLuxuria sembra quasi un ritorno al 2021-2022 e ha il sapore di mascherine e igenizzante. A raccontare cosa succede è proprio la padrona di casa che durante questa seconda puntata ha già fatto sapere che c’è stata un’altra defezione per abbandono. Proprio così, come abbiamo già raccontato poco fa infatti, Francesca Bergesio si è ritirata per via di un infortunio che deve curare in Italia. Poi c’è stato ancheo died Elenoire riguardo questi due casi di Covid. >> “arrivati anche loro”. Isola dei, chii due nuovivip Non inizia bene quindi questa avventura dell’Isola dei2024. Tra ...