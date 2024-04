Salvezza vicina per Scalese e Balconevisi Malmantile prima semifinalista dei play-off

(Di venerdì 12 aprile 2024) Decisivo passo verso lanel campionato di Serie A1 di calcio Uisp Empolese Valdelsa per, che nell’andata dei-out hanno rispettivamente battuto Montespertoli (match-winner Di Stefano con una doppietta nel primo tempo) e Piaggione Villanova (doppietta di Matteoni e centro di Rossi). Domani le gare di ritorno. In A2, invece, ilUnited è laqualificata alle semifinali-off, grazie al 4-2 inflitto alle Botteghe (doppietta di Guarracino e guizzi di Chiesi e Zingoni). Nei raggruppamenti M ed N, invece, il verdetto sarà emesso solo all’ultima giornata con gli scontri diretti Brusciana-Boccaccio e Martignana-Valdorme. Nell’O, infine, se lo Sciano lunedì vince a Vinci passa. Ecco risultati e programma. Serie A1, ...

