Doppio appuntamento in Regione Intanto però gli stipendi latitano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024)inper trovare uno sbocco alla vertenza tra i rappresentanti sindacali dei 59 operai della Moreschi e l’azienda che nelle scorse settimane ha avviato la procedura di licenziamento collettivo con l’obiettivo di chiudere dopo l’estate lo stabilimento di via Cararola e trasferire altrove la produzione. Ieri l’audizione davanti alla Commissione consiliare Attività produttive cui hanno partecipato le parti e il sindaco Andrea Ceffa. Oggi è invece a Palazzo Lombardia il passaggio obbligato per trattare la vertenza dopo i primi incontri infruttuosi tra le parti, la stessa procedura adottata già a luglio 2023 in occasione della vertenza che portò al licenziamento dei primi 28 dipendenti dello storico brand della calzatura di lusso Made in Vigevano. Resta aperta anche la questione legata al pagamento degli ...