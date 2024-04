Spyro Reignited Trilogy è in arrivo su Xbox Game Pass? Indizi dal Microsoft Store

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha appena aggiuntosulper PC, suggerendo di conseguenza che la collection è ina breve su. Come notato prontamente dalla community, il colosso di Redmond ha aggiunto in queste ore sul propriodigitale per PC la raccolta con i primi tre capitoli della serie (contraddistinti da un comparto tecnico migliorato), anticipando di fatto l’aggiunta ormai imminente su. Segnaliamo infatti chenon era ancora disponibile sulper PC, aggiungendo inoltre che i giochi ...

Spyro Reignited Trilogy appare sul Microsoft Store per PC: è in arrivo su Game Pass - L'iconico draghetto viola è apparso tra le pagine del Microsoft Store per PC: in rete si parla del possibile arrivo di Spyro Reignited Trilogy su Game Pass ...everyeye

Spyro Reignited Trilogy (Nintendo Switch): Best Buy a meno di 25€ - Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch costa solo 26,88€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.telefonino

Spyro Reignited Trilogy (Nintendo Switch): costa POCHISSIMO su Amazon - Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch costa solo 24,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.telefonino