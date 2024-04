Sfide in un mondo ad alto tasso di cambiamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) INVESTIMENTI ma anche analisi di unin trasformazione. Non sarà solo la finanza a tenere banco alla prossima edizione del Salone del Risparmio, in programma a Milano dal 9 all’11 aprile. Subito dopo l’apertura del lavori, è previsto infatti l’intervento di un ospite che lavora al di fuori deldel risparmio gestito: Chiara Montanari, ingegnere, prima donna italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide. Montanari sottolineerà l’importanza di un approccio che accetta la complessità e l’incertezza come elementi insopprimibili del nostro agire e come stimolo a cambiare prospettiva, in modo da vedere gli ostacoli come "allenatori di talenti". La conferenza di apertura del Salone terminerà poi con una tavola rotonda con tre big del risparmio gestito nazionale, tutti vicepresidenti di Assogestioni ma anche rappresentanti di altrettante ...