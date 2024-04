Musk indagato in Brasile per diffusione di fake news sul social X

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Elone la sua piattaformaX, l’ex Twitter, diventano un caso in. Un giudice della Corte Suprema del Paese, Alexandre de Moraes, ha annunciato l’avvio di un’indagine penale urgente contro il miliardario americano in quanto sospettato di diffondere disinformazione. Motivo per il quale il giudice ha ordinato ala chiusura di alcuni account del suo, rei di diffonderee messaggi di odio. Si tratta dell’ultimo sviluppo dell’indagine, portata avanti dal giudice brasiliano, sulle cosiddette “milizie digitali” che hanno agito durante il governo dell’allora presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. Un’inchiesta delicata che segue l’altra, curata sempre dal magistrato Moraes, sul presunto tentativo di colpo di stato da parte dell’ex ...