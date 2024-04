Makari | le location dove è stata girata la serie tv in replica su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 aprile 2024)) la fictioncon protagonista Claudio Gioè in onda insu Rai 1 dal 7 aprile 2024 con la prima stagione? “Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”, scrisse Federico II di Svevia su questa terra. “Così è stato anche il paradiso per un regista, trovarsi a girare e fotografare unainteramente ambientata nell’Isola delle Meraviglie”, le parole di Michele Soavi, regista della fiction di Rai 1. “È stato impossibile non cedere al “mal di Sicilia” perché dopo poche settimane questi posti e questa gente ti rapiscono e ti fanno prigioniero proprio come succede al protagonista”. Per l’esattezza Màkari ci porta nella Sicilia occidentale e sullo schermo vedremo alcuni luoghi iconici del ...