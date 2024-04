Juventus | vittoria a fatica contro la Fiorentina! Allegri ringrazia Gatti

(Di domenica 7 aprile 2024) Lavince 1-0 in casalacon il gol di Federico. La squadra allenata da Massimilianonel finale soffre tantissimo e rischia di subire il gol del pareggio.– Latorna a vincere in campionato dopo quattro partite, e lo fa ain casala. Bianconeri che giocano principalmente un tempo, dove trovano anche il gol di Federicoal 21? sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo il palo di Bremer e successivamente le tre reti annullate, due a Dusan Vlahovic e una a McKennie. Nel secondo tempo è una prova di resistenzai viola con il palo di Nico Gonzalez dopo l’ottimo ...

