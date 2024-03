Nordcorea | task force Washington-Seul contro importazione illegale petrolio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno tenuto il primo incongiunto per la creazione di una nuovavolta a combattere l’dinella Corea del Nord. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri sudcoreano.I due paesi hanno anche affermato di essere sempre più preoccupati per il fatto che la Russia forniscaraffinato alla Corea del Nord. Lunedì il Financial Times, citando immagini satellitari, aveva scritto che la Russia probabilmente ha sfidato le sanzioni delle Nazioni Unite fornendoalla Corea del Nord, probabilmente in cambio di armi.Secondo la dichiarazione del Ministero degli Esteri della Corea del Sud, la nuova “...