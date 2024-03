Verstappen in pole a Melbourne | 2^ la Ferrari di Sainz

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Terzo tempo per l'altra Red Bull di Perez, quinto Charles Leclerc(AUSTRALIA) - Maxconquista la terzaposition in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d'Australia, in 1'15"915, davanti a un super