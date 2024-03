Sinner-Vavassori | il match dell’Atp Miami rinviato per pioggia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Ildel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 ditra Jannike Andreaè statooggi per. Il derby tra il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo e seconda testa di serie e il 28enne piemontese, numero 148 del ranking Atp, è stato sospeso sul 3-2 40-40 per il campione dell’Australian Open. La partita è prevista come secondo incontro sul campo centrale e inizierà non prima delle ore 17 tempo permettendo. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .