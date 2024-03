Como | incendio in un condominio a Rebbio | arrestato un uomo Evacuate 95 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – E’ di origine dolosa il rogo scoppiato questa notte nel box di una palazzina di via Venturino a, periferia di. La Squadra Mobile di, al termine degli accertamenti svolti nelle ore scorse, haun residente, undi 41 anni di origine marocchina, che verso la 1.30 avrebbe dato fuoco ad alcuni oggetti all’interno del proprio garage. Le fiamme, sfuggite al controllo, hanno generato una enorme e densa colonna di fumo, che si è propagata all’intero stabile. La polizia, intervenuta anche con la Squadra Volante, e i Vigili del Fuoco, hanno fatto evacuare tutte le 95presenti, a scopo preventivo. Una volta domate le fiamme, 13 persone in via cautelativa sono state accompagnate dal 118 negli ospedali Valduce di ...