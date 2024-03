Benevento-Monopoli | le formazioni ufficiali | due sorprese tra i giallorossi

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoScelte fatte per mister Auteri che ha confermato le attese della vigilia in difesa affidandosi a Berra, Terranova e Pastina. Novità in mezzo al campo dove le non perfette condizioni fisiche di Nardi hanno indotto il tecnico di Floridia a schierare in avvio Talia con al suo fianco Karic. Sugli esterni agiranno Simonetti e Improta. Sorpresa in attacco dove ci sono Lanini, Ciciretti ma non Starita. Al suo posto nel tridente Ciano.(3-4-3): Paleari, Berra, Terranova, Pastina, Improta, Karic, Talia, Simonetti, Ciciretti, Lanini, Ciano. A disp.: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Capellini, Masciangelo, Viscardi, Kubica, Agazzi, Nardi, Bolsius, Carfora, Starìta, Ferrante, Marotta, Perlingieri. All.: Gaetano Auteri(3-5-2): Gelmi, Ferrini, Fornasier, ...

