Attentato Mosca | 4 arrestati | “Hanno passaporti del Tagikistan | andavano verso il confine con l’Ucraina”

(Di sabato 23 marzo 2024) Il direttore dei servizi di sicurezza russi Fsb ha riferito al presidente Vladimir Putin l’arresto di 11 persone, tra cui quattro terroristi coinvolti nell’al Crocus City Hall dirivendicato dall’Isis. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino citato dalla Tass L’agenzia di stampa governativa Tass fa sapere che lo ha annunciato il capo della Commissione per l’informazione della Duma Alexander Khinshtein. L’auto su cui si muovevano i due sospettati è una Renault. «È stata trovata di notte vicino al villaggio di Khatsun, nel distretto di Karachi, nella regione di Bryansk. Secondo il servizio segreto russo Fsb sono 11 in totale gli. L’auto non si è fermata su richiesta delle forze dell’ordine e ha cercato di scappare», ha scritto sul canale Telegram Khinshtein. In precedenza il capo della commissione per ...