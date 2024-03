Ultime Notizie Roma del 05-03-2024 ore 16 | 10

(Di martedì 5 marzo 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le trattative per una tregua Garda si allontanano dopo rifiuto di Israele di andare colloquio al Cairo accusando ammazza di non volere fornire della lista degli ostaggi ancora in vita così con orari delle operazioni di terra nella striscia in cisgiordania Ma si assiste anche ad una serie di dimissioni tra alti ufficiali delle forze di difesa italiana ovvero coloro che dall’inizio della guerra sono stati voce e volto dell’esercito ha subito sollevato interrogativi la notizia delle dimissioni del popolarissimo Tenente Colonnello Daniele agary secondo il comando dell’Unità informativa delle Poste Italiane assieme alla almeno altri quattro altri funzionari del sistema informativo di Tel Aviv intanto dopo l’arrivo della vice presidente statunitense kamala Harris oggi in Israele Contro il ...

Roma dailynews radiogiornale lunedì 4 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno maltempo allerta neve un sedicenne morto in Alto Adige ... (romadailynews)

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

Manhattan presenta il primo Benchmark sul commercio unificato per il retail specializzato in Europa: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) presenta i risultati del primo studio sul settore del commercio unificato nel retail specializzato in Europa.businesswire

Meta chiude le news, qual è la situazione in Italia: Tutte le reazioni in Italia dopo lo stop di Facebook alla sezione news in Australia e Usa dopo Germania, Francia e Regno Unito ...policymakermag

Da aprile, niente più Notizie di Facebook in Usa e Australia: E' un'inadempienza dell'impegno assunto, per la sostenibilità dei mezzi di informazione australiani". Il 'Codice contrattuale per i news media' è stato introdotto tre anni fa come mezzo per obbligare ...teleborsa