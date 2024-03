Ragazza di 12 anni muore dopo una visita al pronto soccorso per un dolore al ginocchio

"Mio fratello è stato ucciso in un posto bellissimo". Su una collina che sembra toccare il cielo, dove si vede il mare e si può gridare senza che nessuno ti ... (today)

Makka Sulayev, 19 anni , la Ragazza fermata nell’Astigiano per l’omicidio del padre , Akhyad Sulaev, 50 anni , avrebbe agito per difendere la madre nel corso ... (gazzettadelsud)

Drammatico incidente stradale a Tordibetto di Assisi, in provincia di Perugia. Una ragazza di 28 anni , Ilaria Bertinelli, originaria di Bastia Umbra, ha ... (today)

Con l’accusa di avere violentato una diciannovenne dopo averla Convocata in una dimora alla periferia di Torino, per un presunto book fotografico, un 53enne, ... (gazzettadelsud)