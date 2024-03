Nuova Venere degli stracci in piazza Municipio con la supervisione di Pistoletto | domani l’inaugurazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Michelangeloha effettuato un sopralluogo in, a Napoli, per controllare la fine dell’assemblamento della sua opera “”, che sarà inaugurata. L’artista biellese ha controllato, con una sua assistente, il lavoro di questi giorni cominciato con la costruzione della struttura metallica, poi l’arrivo della statua bianca diche è stata alzata prima dell’allestimentoabiti usati davanti a lei. L’opera era stata già innel luglio del 2023, poi era stata bruciata e l’artista ha quindi deciso di rifarla, donandola al Comune di Napoli.avverràmattina ...

