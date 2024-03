Uomini e Donne | anticipazioni 4 marzo | Ida Platano elimina un corteggiatore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 4 marzo 2024): protagonisti della puntata di oggi saranno Ernesto Russo e Idacon le loro frequentazioni.: è la fine per Ernesto e Barbara, mentre Ida… Non c’è verso che il cavaliere e la dama recuperino la situazione, così in questa puntata vedremo lui dichiarare la chiusura definitiva. La De Santi sarà d’accordo? Per quanto riguarda Ida, annuncerà di voler mandare via Marco. Avrà anche un’altra esterna con Mario Cusitore, col quale notoriamente ha deciso di riprovarci. Per il momento è ancora molto cauta, anche perché non va molto bene. Anzi, alla fine il più fortunato sarà Pierpaolo, che farà esplodere di gelosia Mario, il quale se ne ...