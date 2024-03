A Gandino torna la “Fiera di San Giuseppe”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024). Domenica 10 marzo (dalle 7 alle 19)ladi San. E’ un’irrinunciabile ouverture di primavera (confermata anche in caso di pioggia) che ogni anno, alla quarta domenica di Quaresima, anima l’intero centro storico. Grazie alla regia della Pro Loco, le vie del centro saranno invase da decine di banchi vendita, cui si affiancano i negozi locali che per tradizione propongono per l’occasione particolari promozioni. Ladi primavera risale addirittura al 1600. In quell’epoca in paese c’era anche un secondo appuntamento agostano nel giorno dell’Assunta (cui è dedicata la Basilica), andato progressivamente in disuso. L’appuntamento della quarta di Quaresima è invece cresciuto negli anni e richiama migliaia di visitatori che provengono dall’intera Valle ...