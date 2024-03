Inter | contro il Genoa la 300^ panchina in A di Simone Inzaghi | nessuno ha più vittorie di lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024)sarà una partite speciale per, che toccherà le 300 panchine in Serie A. Un traguardo importante per il tecnico dei nerazzurri, il quale vanta un invidiabile bilancio di 178, 50 pareggi e 71 sconfitte. Numeri notevoli che lo renderanno l’allenatore con la percentuale più alta dinel campionato italiano dopo 300 presenze insupererà infatti Carlo Ancelotti (172, 77 pareggi e 51 sconfitte) e Massimiliano Allegri (171, 62, 67). Sicuramente il fatto di aver iniziato la propria avventura alla guida di una squadra del calibro della Lazio (e non magari di un club in lotta per la salvezza) ha avuto il proprio peso, ma le statistiche rimangono comunque degne di nota. ...