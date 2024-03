Guidolin ‘gioca’ la salvezza | «Mi spiace per la Salernitana»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Francesco, ex allenatore di Udinese e Parma tra le altre, ha commentato la lottain Serie A Francesco, ex allenatore di Udinese e Parma tra le altre, ha commentato la lottain Serie A. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:– «Giusto mettere nella lista tutti i club dai 25 punti in giù. Il Genoa ha scavato un solco e faccio i complimenti a Gilardino e ai suoi ragazzi.invece per la, ma il treno è passato e i punti da recuperare per riagganciarlo mi sembrano davvero troppi. Sono contento per Nicola».