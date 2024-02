WWE | Anche Seth Rollins sarà a Smackdown? Possibile grande segmento in vista domani notte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 febbraio 2024) The Rock nonl’unicoprotagonista di, dopo aver promesso a Cody Rhodes di dare una mano in questa “battaglia” in quel di Elimination Chamber,presente al super show in programma nella sold-out Desert Diamond Arena di Glendale, ed è molto probabile un suo coinvolgimento diretto con il Brahma Bull, il Tribal Chief ed il resto della Bloodline. Questa conferma va di pari passo con la già certa presenza dell’American Nightmare che, se nei giorni scorsi c’era il dubbio potesse combattere solo in un match a telecamere spente, a questo punto è probabile appaia eccome durante lo show. Staremo a vedere l’evolversi di questa intrigante situazione e se porterà, come vociferato, al tanto atteso ...