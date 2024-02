Ricatto a luci rosse | Con lei una breve relazione Poi ha cominciato a chiedermi soldi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Siena, 29 febbraio 2024 – “Sì, sì, è proprio lei”, dice al pubblico ministero il sessantenne di Poggibonsi. Riconoscendo nel documento mostrato in aula la donna con cui aveva avuto unasentimentale. E di cui ha ammesso ieri di essersi invaghito. Ma lei si era presa gioco dei sentimenti dell’uomo che, alla fine, l’ha denunciata. E’ ora accusata di truffa e tentata estorsione insieme al marito. Entrambi vivono in provincia di Firenze, lui ha 53 anni, lei 49. Non erano in tribunale ad ascoltare la ricostruzione compiuta dal poggibonsese, parte civile attraverso l’avvocato Manfredi Biotti. “Fino ad un certo punto ho retto, poi mi dissi ’se finisco ichi me la mantiene la badante della mamma’", spiega al giudice Simone Spina. Il 50enne aveva iniziato a frequentare la donna nel 2016. Gli aveva detto di chiamarsi ...

