International Garage | “Ottimizzando la viabilità a Firenze i parcheggi in centro diventano una risorsa strategica per il Comune”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) - L'appello è lanciato dai titolari delsituato nelle vicinanze della stazione di Santa Maria Novella: “La chiusura dellanelpenalizza le autorimesse come la nostra che, pur avendo posti liberi,inaccessibili agli automobilisti. Siamo un valore aggiunto per la città, chiediamo di non essere discriminati”., 29 febbraio 2024.è custode di una ricca storia artistica, culturale e architettonica che la rende una città di importanza mondiale. Tuttavia, tra le bellezze che suscitano ammirazione e orgoglio, spicca inopportuno il complicato problema deinel cuore della città. Un nodo cruciale che richiede un intervento tempestivo e strategico. «I, ...