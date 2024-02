(Di giovedì 29 febbraio 2024) VARENNA Casa di Fiumelatte Nord e Casa di Fiumelatte Sud erano parte di Villa Monastero. Fino agli anni ‘70 ci abitavano i, poi sono rimaste vuote e pian piano sono cadute letteralmente a pezzi. Attualmente si reggono in piedi solo perché puntellate. Sono edifici di inizio Novecento. Non sono nemmeno molto di pregio dal punto di vista architettonico, però si affacciano direttamente sul lago di Como. Le ha acquistate entrambe all’asta un magnate argentino, prima Casa di Fiumelatte Sud, qualche mese dopo Casa di Fiumelatte Nord: la prima l’ha pagata 1 milione 200mila euro e ha dovuto contendersela con un imprenditore dell’acciaio brianzolo, per la seconda ha sborsato direttamente un altro milione 900 mila euro, senza neppure dopo formulare rialzi perché all’asta pubblica per venderle ha partecipato solo lui. Si stima che per ognuno dei due stabili dovrà ...

Un morto e almeno 90.000 case rimaste senza corrente elettrica in Francia per il passaggio della Tempesta Louis , con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli ... (leggo)

Anche le case dei custodi rivivranno: Casa di Fiumelatte Nord e Casa di Fiumelatte Sud erano parte di Villa Monastero. Fino agli anni ‘70 ci abitavano i custodi, poi sono rimaste vuote e pian piano sono cadute letteralmente a pezzi.ilgiorno

Bonus auto, gli eco-incentivi non partono a marzo: bloccati dalla burocrazia. Ecco a quando potrebbero slittare: Un problema Anche per case e concessionari, che decidono se concedere gli incentivi mese per mese. In via Veneto sono ottimisti di risolvere gli ultimi intoppi a breve: si vuole portare il decreto in ...ilmattino

Cocktail analcolici, ma con gusto «Le ricette per non restare delusi»: I segreti del barman vicecampione d’Europa. Presentato il progetto dell’Asl imperiese rivolto ai giovani ...ilsecoloxix