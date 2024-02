Traffico Roma del 28-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LuceverdeBuongiornoin coda sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Togliatti e la tangenziale est è proprio sulla tangenziale incolonnamenti da via dei Monti Tiburtini a via dei laghi sportivi verso il Foro Italico e del Bivio per la 24 a viale Castrense in direzione San Giovanniintenso sul grande raccordo anulare con nei file della diramazioneSud alla via che lungo la carreggiata interna sulla Pontina si sta in coda dallo svincolo Montedoro al Raccordo in direzione del centro città in aumento ilverso centro sulla famiglia da raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe disagi questa mattina in mezzo alla San Pietro Alle 9 Papa Francesco presiederà l’udienza generale sono possibili difficoltà alla ...