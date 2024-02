(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Deinper solidarietà. Bella iniziativa quella che ha visto come protagonisti il ds Arnaldoe il croato Krijstian, che per un giorno hanno vestito i panni degli allenatori. Accettando l’invito di Furio Veronesi, allenatore della President, ma anche coordinatore tecnico di un’iniziativa che vede da ben sette settimane una quindicina di ragazzi con disabilità cognitive, coordinate da Giosuè Fogacci, fondatore della Adoremus Odv, allenarsi alla piscina Vandelli sia nel nuoto che nella pallanuoto.hanno partecipato al Pallanuoto Bologna #Senza barriere, iniziativa per aiutare i ragazzi a vincere le loro difficoltà attraverso l’acqua e il gioco della pallanuoto. Alla fine poco importa se abbia vinto la squadra con la calottina bianca ...

Milakovic e Deserti, cuori solidali. In vasca con la De Akker: La De Akker in vasca per solidarietà. Bella iniziativa quella che ha visto come protagonisti il ds Arnaldo Deserti e il croato Krijstian Milakovic, che per un giorno hanno vestito i panni degli allena ...msn