Vincenzo Italiano | calma al potere | la sua Fiorentina è sciupona | ma con un carattere da big

(Di martedì 27 febbraio 2024) Passare in svantaggio immeritatamente, colpire quattro pali (diciassette in stagione, più di tutti) e sbagliare un rigore (il terzo in campionato, seconda peggiore in campionato). La fretta in questi casi rischia spesso di tramutarsi in cattiva consigliera, ma ladisa ascoltare solo i consigli del suo allenatore e nella vittoria per 2-1 contro la Lazio ha saputo offrire una prestazione unica in questa stagione italiana. A differenza dell’Inter, la squadra viola non è ‘cannibale’, ma come i nerazzurri ha una lucidità impressionante nel riuscire a non scomporsi nei momenti chiave della partita, seguendo con pazienza il copione preparato. Del resto lo dicono i numeri di ieri fatti registrare da unasuper offensiva, con i ‘leggeri’ Arthur e Bonaventura come unici argini a protezione ...