Truzzu | a Cagliari voto contro | non per

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 febbraio 2024) 11.00 "Stamattina ho chiamato Todde e le ho fatto i complimenti", "abbiamo perso davvero per uno 'sputo'", circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare.La responsabilità della sconfitta è solo mia". Così Paolonella conferenza stampa dopo il. "Ac'è stato più unil sottoscritto che per Todde", ha aggiunto il sindaco e candidato del centrodestra. E poi:"Non chiederemo alcun riconteggio", "qualche dubbio te lo fanno avere ma qualsiasi valutazione sarà fatta con il verbale in mano".