Sardegna | Truzzu diserta il comitato e rimanda i commenti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Quando mancano meno di 100 sezioni da scrutinare su un totale di 1.844, all'hotel Regina Margherita di Cagliari, nel 'quartier generale' di Paolo, candidato alla presidenza del centrodestra, per stanotte non c'è alcun rappresentante politico presente, disponibile a commentare l'andamento dello spoglio di queste elezioni regionali in. Lo stessonon si è presentato per rilasciare qualche dichiarazione in merito. Valutazioni esonoti al mattino.