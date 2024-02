Sardegna | Conte | ' Meloni paga false promesse'

Ecco i quattro punti salienti del voto in Sardegna: Manca una manciata di seggi per completare ufficialmente lo spoglio del voto in Sardegna di domenica ... non certo per farsi guidare da Giuseppe Conte. I rapporti di forza d’ora in avanti tra i due ...investireoggi

REGIONALI Sardegna: VINCE TODDE E CAMPO LARGO PD-M5S, CONCENTE SCONFITTA TRUZZU, VOLUTO DA MELONI: Esultano i leader di Pd e M5s, Elly Schlein e Giuseppe Conte “La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. E’ la prima presidente di regione del M5s, la prima donna alla guida della Sardegna. E’ ...abruzzoweb

Elezioni in Sardegna, nasata di Meloni, altolà a Salvini, trionfo di Schlein, umiliazione dell’hubris di Soru: Elezioni regionali in Sardegna, the day after. Di chi è la colpa se il centrodestra ... Ma tra Eddy Schlein e Antonio Conte chi ha vinto I 5Stelle rivdendicano la presidenza della Todde, prima ...blitzquotidiano